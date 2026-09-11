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Rootsi teatel võib Kremli trolliarmee võtta sihikule Euroopa riikide valimised

Välismaa
Arvutiklaviatuur.
Arvutiklaviatuur. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Rootsi psühholoogilise kaitse ameti peadirektor Magnus Hjort ütles veebiväljaandele Politico, et Venemaa võib püüda mõjutada Euroopa suuremate riikide valimisi, kasutades ühiskonna lõhestamiseks robotkontode võrgustikke.

Hjort ütles, et valimised pakuvad Kremli infosõjamasinavärgile võimaluse Euroopa ühiskondi lõhestada. Tema sõnul on Moskva peamiseks eesmärgiks tekitada kahtlusi Ukraina toetamise suhtes, levitades näiteks väiteid Ukraina korruptsiooni kohta.

Hjort samas ei usu, et Moskva võtab sihikule pühapäeval toimuvad Rootsi valimised, kuna riigis pole Ukraina toetamise küsimuses suuri erimeelsusi.

Hjorti sõnul võivad Venemaa sihtmärgiks olla eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaa, kus valimised võivad anda paremäärmuslikele jõududele hoogu juurde.

"Meie hinnangul seab Venemaa prioriteediks teised valimised, teised riigid, Euroopa suuremad riigid. Saksamaal on tulemas piirkondlikud ja kohalikud valimised. Prantsusmaal toimuvad järgmisel aastal presidendivalimised," ütles Hjort. 

Hjort kritiseeris sotsiaalmeediaplatvorme, sealhulgas Metat, TikToki ja X-i. "Ma arvan, et platvormid peaksid tegema rohkem, et hoida oma keskkonnad sellistest robotvõrgustikest puhtad. Seega, arenguruumi on," ütles Hjort. 

"Sotsiaalmeediahiidudel on oma eesmärk, teenida raha. Meil on teistsugune eesmärk. Me tahame vabaneda meie demokraatiaid võrgustikest. Muidugi ei taha ka nemad neid oma platvormidele. Küsimus pole selles, nende eemaldamine on aga tüütu. Peame oma tegevust tõhustama. Peame leidma paremaid viise oma demokraatia kaitsmiseks. Peame tegema koostööd Euroopa partneritega ja leidma viisi, kuidas pidada platvormidega palju tulemuslikumat dialoogi," rääkis Hjort. 

Hjorti hinnangul tuleb mõnel juhul selliseid mõjutuskampaaniaid lihtsalt eirata.

"Nad tahavad sind kaasata, nad tahavad, et sa vihastuksid või elevusse satuksid. Nad tahavad, et sa reageeriksid ja jagaksid infot, mis ühiskonda lõhestab. Seega on kõige parem jätta see tähelepanuta," märkis Hjort. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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