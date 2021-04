USA õhudessantväelaste õppus Nurmsis paneb Eesti õhuväele suure vastutuse

USA korraldab järgmisel nädalal õppuse Swift Response osana õhudessandi Nurmsis. Operatsioonil Eestis osaleb umbes 1000 USA ja Briti sõdurit, Eesti sõdureid 250. Tänavune õppus paneb suure vastutuse eesti õhuväele, sest osalevaid eri riikide õhumasinaid on palju.

Ameeriklaste õppusel Swift Response osaleb kümneid USA, Briti ja Poola lennumasinaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

6. mail toimub ameeriklaste õhudessant Nurmsis. Kümmekond transpordilennukit lendavad Eestisse otse USA-st ja tangivad pärast dessanti Ämaris. Sel hetkel on Ämaris üle 30 kopteri ja üle kümne suure transpordilennuki, mis tuleb ära tankida viie tunniga.

"Neid lennukeid tuleb tankida ühekorraga ja mahud on väga suured. Kui C-17 täis tankida, siis ta võtab mõnisada tuhat liitrit kütust. Saab intensiivne öö olema seal. Seetõttu on siia kaasatud ka USA õhuväe toetuselement, mis on oma tankurautodega kohal," selgitas õhuväe ülem brigaadikindral Rauno Sirk.

Dessandi ajal on ka erinevaid lennumasinaid ühes piirkonnas tavatult palju, mis annab tööd lennuliiklusteenistusele.

6. mai öösel Nurmsis toimuva õhudessandi operatsiooni on samuti kaasatud Eesti kaitseväe üksused.

"Esiteks toetada õppust läbi vastutegevuse imiteerimise, mida teevad peaasjalikult kaitseliitlased. Ja teiseks on meie enda üksuste integreerimine sellesse operatsiooni - kas siis viivad läbi erioperatsioone või koordineerivad tuletegevust," ütles kaitseväe peastaabi planeerimisohvitser kolonelleitnant Erkki Roosnurm.

Kaitsevägi valmistub ka USA õppusele järgnevaks Kevadtormiks.

Logistikapataljon ameeriklaste Swift Response'iga seotud pole, kahe nädala pärast liigub üksus oma koostegevusharjutusalale. Koostegevus on tänavu varjutatud vajadusest mitte nakkust levitada või saada.

"Võib-olla pisut väiksemas mahus on meil koostegevusvõimalusi teiste üksustega," ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe.

Ameerika sõdurid on kõik oma süstid saanud ja läbinud karantiini.

Õppus Swift Response toimub 26 riiki kaasavas USA õppustesarjas Defender Europe 2021, mille eelarve on 150 miljonit dollarit. Selles osaleb 30 000 sõjaväelast.