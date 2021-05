USA kindral Nurmsi dessandist: õppustel oleme ettevaatlikud, lahingus on enam lubatud

Laupäeva öösel toimus Nurmsis USA ja Briti langevarjurite dessant - lennuväljale hüppas 600 sõdurit ja alla heideti paar ühikut tehnikat. USA vägede juhataja Euroopas kindral Christopher G. Cavoli ütles, et õppustel tegutsetakse oluliselt ettevaatlikumalt kui lahingus.

Öösel hüppas 600 Ameerika sõdurit pimedas Nurmsi lennuväljale. Üheksa lennukit C-17 lendasid Põhja-Carolinast Eestisse kümme tundi, lennukeid tangiti vahepeal õhus, vahendas "Aktuaalne kaamera". Dessandis osalesid ka Briti sõdurid. Kokku lendas Nurmsist üle 15 õhusõidukit.

Kuid sõdurid pidid enne lendu ootama terve ööpäeva, sest torm Nurmsis ei lubanud neljapäeva ööseks planeeritud hüpet teha.

USA vägede juht Euroopas ning Aafrikas kindral Christopher Cavoli selgitas, et rahu ajal sõdureid ülearu ohtlikku olukorda ei seata.

"Õppustel oleme üsna ettevaatlikud. Kehtivad piirangud meie sõdurite ohutuse tagamiseks. Lahinguolukorras on oluliselt rohkem lubatud. Eile öösel oleksime kindlasti hüpanud, kui oleks olnud päris lahinguolukord," rääkis kindral.

Järgmised õhudessandid Bulgaarias ja Rumeenias toimuvad pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval. Cavoli ütles, et Eesti dessandi edasilükkamine ei mõjuta kogu Defender Europe õppuste ajakava.

"Ei, see ei mõjutanud neid hüppeid. Osaliselt kasutatakse teisi lennukeid. Kuid osa lennukeid on kaasatud ka järgmistel hüpetel. Nii et 9. mail toimuv dessant ei mõjuta 10. mai operatsiooni, isegi kui kasutatakse samu lennukeid. Suure operatsiooni puhul tekitab viivitamine muidugi doominoefekti. Antud juhul mitte," kinnitas ta.

Iga lennuk tegi lennuvälja kohal kaks tiiru, et tehnika - kolm sõidukit ja kaks suurtükki ning sõdurid - alla visata. Millal maa tuleb, on tunnetuse ja usalduse küsimus selle vastu, kes ütleb "hüppa!".

82. õhudessantdiviisis hüppavad ülemad esimestena.

"Kõige vanemad reservistid seisavad uksel. Nemad peavad alla vaatama ja õige koha tuvastama. Nad on seda palju kordi varem teinud," selgitas 82. õhudessantdiviisi ülem kindralmajor Christopher Donahue.

"Eile oli eriti pime öö. Me ei näinud suurt midagi. Aga eelnenud treening ja abi Ameerika kolleegidelt koos Suurbritannias saadud ettevalmistusega tagasid valmisoleku selleks," rääkis Briti langevarjurügemendi 2. pataljoni major Sheppard dessandist.

Ämaris tangiti kolme tunniga üheksa lennukit, millelt õhudessant oli toimunud, igaüks võttis mõnisada tuhat liitrit kütust. Neist kolmelt laaditi maha tehnika, mida polnud plaanitud alla visata. Seejärel olid lennukid valmis lendama järgmisse sihtkohta.

Sellist operatsiooni pole Ämaris varem toimetatud. Töö kiirendamiseks olid kasutusel ka USA kütuseautod.