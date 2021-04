Kevadel istutatakse maha üle 20 miljoni puuistiku

Eesti metsades on praegu küll raierahu, kuid lankidel käib töö vaikselt edasi. Kevadisel metsaistutusel leiab oma koha looduses üle paarikümne miljoni istiku.

Kui eemisel kevadel ei jätkunud kõigile metsaomanikele kase- ja kuuseistikuid, siis tänavu on suur nõudlus just männiistikute järele.

"RMK paneb sel aastal kogu Eestis 24 miljonit taime mulda. Suurem osa sellest 24 miljonist - ütleme, et 23 miljonit - istutame ikkagi käsitsi," rääkis riigimetsa majandamise keskuse metsakasvatusjuht Indrek Karolin "Aktuaalsele kaamerale".

Mitte kõik istikud ei lähe kasvama. Põhjuseid selleks võib olla mitu.

"Siin on tegu üle kahe aasta taguse raielangiga ja siia on istutatud pärast raiet kohe kuused ja kuna osa kuuski on välja läinud, osalt põua tõttu, osalt ulukite söömise tõttu, siis nüüd ongi tegu täiendamisega. Ja kuna kuusk oli natuke põuakartlik selle koha peal, siis istutame siia avajuurseid männiistikuid," rääkis Võrumaa metsaühistu tegevjuht Erki Sokk.