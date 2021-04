Pea kõik tuludeklaratsioonid on seni esitatud elektrooniliselt

Maksu- ja tolliametile on seni esitatud üle 700 000 tuludeklaratsiooni, neist 98,3 protsenti elektrooniliselt. Deklaratsioone saab tänavu erandkorras esitada mai lõpuni.

Kolmapäeva seisuga on maksuametile (MTA) esitatud 705 000 deklaratsiooni, neist 98,3 protsenti elektrooniliselt.

Esitatud deklaratsioonide alusel kuulub juurdemaksmisele 56 miljonit eurot tulumaksu ja tagastamisele 197 miljonit eurot enammakstud tulumaksu.

Enammakstud tulumaksust on kolmapäeva seisuga tagastatud 186 miljonit eurot, öeldi ERR-ile MTA-st.

Tuludeklaratsiooni esitajatel on võimalik ka enammakstud tulumaks annetada, seda võimalust on kasutanud 3900 inimest, kes on annetanud kokku 175 000 eurot.

MTA teatas aprillis, et tuludeklaratsiooni esitamist pikendatakse mai lõpuni nii paberil kui ka elektrooniliselt. Maksuamet palub inimestel mitte kiirustada, sest koroonaviiruse leviku tõttu järgitakse teenindussaalides 25 protsendi täituvuse nõuet.

Maksuamet alustas enammakstud tulumaksu tagastamist 26. veebruaril, paberil tuludeklaratsiooni esitanutele alustati enammakstud tulumaksu tagastamist 19. märtsist.

Juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1. oktoober.

MTA prognoosis tänavu enam kui 750 000 deklaratsiooni esitamist. Eelmisel aastal tagastas MTA enam makstud tulumaksu 189 miljonit eurot, inimestel tuli tulumaksu juurde tasuda kokku 58 miljonit eurot.