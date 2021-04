Google teatas rekordilisest kvartalikasumist

"Google suur kasum peegeldab reklaamijate ootust, et majanduse taasavamine langeb kokku äritegevuse kasvuga," teatas The Wall Street Journal.

Koroonaviiruse epideemia tugevdas samuti Google reklaamiäri. Rohkem inimesi kasutas liikumispiirangute tõttu interneti ja Google'i otsingumootorit. Samuti kasvas videoplatvormi YouTube'i kasutamine.

Reklaamijad loobusid klientide leidmiseks trüki- ja telemeediast.

Alphabeti käive oli 2021. aasta esimeses kvartalis 55,31 miljardit dollarit. Võrreldes eelmise aastaga oli kasv 34 protsenti.

Ettevõtte kasum oli 18 miljardit dollarit. Võrreldes eelmise aastaga oli kasv 162 protsenti.

"Google'il on praegu hea hoog sees. Koroonaviiruse epideemia tegi firma ainult tugevamaks," ütles investeerimisjuht Sean Stannard-Stockton.

"Google'i osakaal USA otsingureklaamide turul siiski väheneb. Ettevõtte turuosa langes viimase aastaga neli protsenti. Google'i suurim konkurent Amazon aga kasvatas turuosa kuus protsenti," teatas uuringufirma eMarketer.

USA reguleerivad asutused üritavad Google võimu piirata.

"Eelmisel aastal esitas USA justiitsministeerium Google'i vastu monopolidevastase kohtuasja. Kaebuses süüdistatakse, et Alphabet sõlmis salajasi kokkuleppeid, et reklaamijad eelistaksid Google otsingumootorit," teatas The Wall Street Journal.