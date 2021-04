Minister: kärpida tuleb ligi 60 miljonit

"Meil oli raske partner läbirääkimistel, kes väga selgelt oma asjade eest seisis ja tegi seda väga tugevalt. Ma arvan, et hea kompromiss lõpuks on see, kui keegi ei lahku juubeldades ja nii on ka riigi eelarvestrateegiaga läinud," iseloomustas Reformierakonda kuuluv minister läbirääkimisi Keskerakonnaga Postimehele.

"Ülesanne, mille kõik valitsuskabineti liikmed endale võtsid, on just nimelt üle jõu elamise vähendamine. Suurema osa riigieelarve strateegia (RES) läbirääkimiste tööst tegime lisaks ministritele väga heas koostöös ka Keskerakonna juhi Jüri Ratase ja keskfraktsiooni juhi Mailis Repsiga. Mul ei ole küll mingit põhjust kahelda, et nende kinnitatud läbirääkimiste tulemus ja kokkulepe ka peab," märkis Pentus-Rosimannus.

Ta nõustus, et iga minister võrris endale ülesandeks kärpida kulusid üle viie protsendi. "Suurusjärk jääb kokku 60 miljoni kanti. Kulude kokkuhoiu tulemus peaks järgmisel aastal selline olema," täpsustas rahandusminister.

Pentus-Rosimannus tõdes, et olukord, kus tuleb leida võimalusi selleks, et sellest päris suurest eelarveaugust välja tulla, ei ole lihtsate killast, aga see on tuleviku peale mõeldes vältimatu. "Arvan, et igaüks teab kasvõi omaenda igapäevasest isikliku eelarve kavandamisest, et üle jõu elamine pikka aega ei kanna. Ja sellega tuleb riigil eriti arvestada," lisas minister.