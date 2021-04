Läti kütusefirma Virši läheb börsile

Läti kütusefirma Virši teatas kolmapäeval, et noteerib 2021. aasta teisel poolel oma aktsiad Nasdaq Baltic First North börsil.

"Aktsiate emiteerimine Nasdaq Balti alternatiivturul First North on osa Virši lähiaastate laienemisstrateegiast. Eesmärk on meelitada juurde investeeringuid, et toetada ettevõtte kasvamist," teatas Virši pressiteates.

Virši tanklad on Läti teedel tavaline vaatepilt. 2020. aastal oli ettevõtte käive 171,4 miljonit eurot. Kasum oli 5,1 miljonit eurot.

"Vaatamata 2020. aasta väljakutsetele, oleme viimase aasta jooksul jätkanud ettevõtte kasumlikkuse suurendamist," ütles Virši juhatuse esimees Janis Viba.

Viba lias, et järgmistel aastatel plaanib ettevõte jätkata investeeringuid roheenergiasse.