Mitmed haiglad avasid vaktsineerimise 50-aastastele

Mitmed haiglad üle Eesti teatasid, et avasid vaktsineerimise ka 50-aastastele, sh neile, kes käesoleval aastal alles saavad 50-aastaseks.

"Muutunud on sihtgrupp: kõik täisealised riskirühma kuuluvad inimesed olenemata vanusest ning kõik inimesed, kes on vanemad kui 50-aastased või kes sel aastal veel 50-aastaseks saavad, seda sõltumata riskirühma kuulumisest," teatas Rakvere haigla.

Raplamaa haigla andis teada, et ootab 29. ja 30. aprillil ning 4.-7. mail vaktsineerimisele 50-aastaseid ja vanemaid või sel aastal 50 aastaseks saavaid inimesi.

Ka Tartu Ülikooli Kliinikum teatas, et vaktsineerima on oodatud kõik riskirühma kuuluvad inimesed vanusest sõltumata ning kõik 50-aastased ja vanemad (sh need, kes käesoleval aastal saavad 50-aastaseks) inimesed sõltumata riskirühma kuulumisest.

Vaktsineerimiseks kasutatakse Comirnaty (Pfizer/BioNtech) COVID-19 vaktsiini, revaktsineerimise korral ka Astra Zeneca vaktsiini.

TÜ Kliinikum toob välja, et 50-aastased saavad aja broneerida telefoni teel (731 7200), riskirühma kuuluvad aga digiregistratuuris.

Haigekassa pressiesindaja Evelin Trink ütles neljapäeval ERR-ile, et praegu on meditsiiniasutustes 2700 vaba aega vaktsineerimiseks, mis näitab, et vaktsineerimise võimaluse saab järgmisele vanusegrupile.