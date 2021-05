Narva haiglas algas 1+1 mudeli järgi vaktsineerimine

1+1 mudeli järgi sai Narva haiglas keskpäevaks süstitud umbes kümmekond paari. Ootused olid ehk suuremad, kuid esimese päeva alguseks pole see halb tulemus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mulle see süsteem meeldib. Loodan, et see tõstab nõudlust ja huvi vaktsineerimise vastu Ida-Virumaa elanike seas. Mina teeksin süsteemi 1+2 - üks 70+ ja kaks sugulast lisaks -, et huvi veelgi kasvaks," rääkis Narva haigla ülemõde Natalja Metelitsa.

32-aastane Vladislav tuli vaktsineerimisele koos oma eaka vanaemaga, keda polnuki vaja pikalt veenda.

"Minu onu, tema poeg, paranes just koroonast ja see mõjus. Ta jutustas haiglas toimunud õudustest ja veenma ei pidanudki. Lihtsalt võtsin ja tõin vanaema siia. Veenmiseks pole enam aega," rääkis Vladislav.

Narva haiglas on puhkepäevadeks kõik süstimisajad välja broneeritud. 1+1 paare võetakse vastu väljaspool nimekirja ja nende jaoks on vaktsiini piisavalt.

"Minu põlvkonnale on see suur ja ainus võimalus end vaktsineerida. Kes teab millal vanusegruppi 30+ vaktsineerima hakatakse. Arvan, et alles tuleval aastal. Tahaks aga võimalikult kiiresti, oleksin nõus isegi AstraZenecaga," ütles Vladislav.

300 vaktsineeritava hulka õnnestus laupäeval pääseda umbes paarikümnel inimesel 50+ vanusegrupist. Nende jaoks avaneb registreerimine alles esmaspäevast, kuid nad helistasid otse haiglasse ja ära neile ei öeldud.

Suuremal hulgal hakatakse üle 50-aastaseid Narva haiglas vakstineerima eeloleval kolmapäeval.