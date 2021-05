Euroopa Liit ähvardas Venemaad vastusammudega

"Me mõistame kõige karmimalt hukka Venemaa võimude tänase otsuse keelata kaheksal Euroopa Liidu kodanikul Venemaa territooriumile siseneda," on öeldud Euroopa Ülemkogu, Komisjoni ja Parlamendi ühisavalduses.

Moskva kandis reedel kaheksa Euroopa ametnikku, sealhulgas Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli ja Komisjoni asepresidendi Věra Jourová musta nimekirja kättemaksuks Venemaa ametnikele kuritarvituste, sealhulgas Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi vangistamisega seoses kehtestatud EL-i sanktsioonide eest.

"See otsus on järjekordne, ere näide selle kohta, kuidas Vene Föderatsioon on valinud vastasseisu EL-iga, selle asemel, et leppida kokku kahepoolsete suhete negatiivse trajektoori parandamises," märkisid Sassoli, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel.

"EL jätab endale õiguse rakendada vastuseks Venemaa võimude otsusele kohaseid meetmeid."

Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse volinik Jourová ütles, et on hea meelega sellises "heas seltskonnas" teiste ametiisikutega, kellel on keelatud Venemaale siseneda.

"Ma kavatsen jätkata seismist inimõiguste, meediavabaduse ja demokraatia eest," ütles ta.

"Venemaa pidevad katset külvata desinformatsiooni ja õõnestada inimõigusi väärivad tugevat ja pidevat reageerimist. Kui see on tõe rääkimise hind, siis maksan selle hea meelega," lisas ta.

Moskva mustas nimekirjas on teiste seas Eesti Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk.

Vene välisministeeriumi kinnitusel on tegemist vastumeetmega 2. ja 22. märtsil Euroopa Liidu kehtestatud piirangutele kuue Venemaa kodaniku suhtes.