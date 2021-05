Kallas: valitsus toetab igakülgselt Vene sanktsioonide alla pandud Tomuskit

Vastuseks Euroopa Liidu poolt Vene ametnikele kehtestatud sanktsioonidele pani Venemaa omapoolsed piirangud kaheksale Euroopa inimesele, kelle seas on ka Tomusk, rääkis Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. "On äärmiselt kahetsusväärne, et Venemaa rakendab sanktsioone kodanike vastu, kes seisavad euroopalike väärtuste eest. Ilmar Tomuskil ja keeleametil on valitsuse igakülgne toetust," ütles Kallas. Peaministri sõnul on Tomusk teinud eesti keele kaitsel kiiduväärset tööd.

Lisaks on Tomusk üks autoreid, kelle raamatuid ta on kõige rohkem elus lugenud, sest loeb tema lasteraamatud oma lapsele ette, ütles Kallas. Need on väga head raamatud, kinnitas peaminister.

Venemaa kandis aprilli lõpus musta nimekirja kaheksa Euroopa Liidu kodanikku, nende seas ka Eesti Keeleameti peadirektori Tomuski.

Venemaa välisministeeriumi kinnitusel on tegemist vastumeetmega 2. ja 22. märtsil Euroopa Liidu kehtestatud piirangumeetmetele kuue Venemaa kodaniku suhtes.

Sellega seoses suletakse kaheksale Euroopa Liidu kodanikule pääs Venemaa territooriumile.

Nimekirjas on Läti riikliku meedianõukogu esimees Ivars Abolinš, Läti riigikeele keskuse direktor Maris Baltinš, Prantsusmaa delegatsiooni liige Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel Jacques Maire, Berliini peaprokurör Jörg Raupach, Euroopa Parlamendi esimees David Maria Sassoli, Rootsi Kaitseuuringute Instituudi osakonnajuhataja Asa Scott, Eesti Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk ning Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Vera Jourova.