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EL pikendas Venemaa-vastaseid sanktsioone veel aasta võrra

Välismaa
Moskva Kreml.
Moskva Kreml. Autor/allikas: Pixabay
Välismaa

Euroopa Liidu Nõukogu pikendas Venemaa-vastaseid sanktsioone aasta võrra ehk kuni 31. juulini 2027. aastal, vahendas neljapäeval pressiteenistuse informatsiooni ukrainlaste uudistekanal Ukrinform.

"Otsus järgneb 18.–19. juunil 2026 toimunud Euroopa Ülemkogule, kus Euroopa Liidu (EL) juhid leppisid kokku Venemaa-vastaste majandussanktsioonide pikendamises 12 kuu võrra," seisab avalduses.

Esmakordselt 2014. aastal kehtestatud majanduspiiranguid laiendati alates 2022. aasta veebruarist oluliselt vastuseks Venemaa agressioonile Ukraina vastu.

"Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või üle kanda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid Venemaalt Euroopa Liitu, tehingukeeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemaal ja kolmandates riikides ning mitme Kremli-meelse desinformatsioonikanali ringhäälingutegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidus. Lisaks võimaldavad spetsiifilised meetmed Euroopa Liidul võidelda sanktsioonidest kõrvalehoidmisega," täpsustati avalduses.

EL on samuti valmis võtma kasutusele lisameetmeid seni, kui Venemaa jätkab oma ebaseaduslikku tegevust ja rahvusvahelise õiguse põhinormide rikkumist.

Alates 24. veebruarist 2022. aastal on EL vastu võtnud 20 sanktsioonipaketti vastuseks Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse.

Oma 18. juuni 2026. aasta järeldustes kinnitas Euroopa Ülemkogu oma vankumatut, püsivat ja resoluutset toetust Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele riigi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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