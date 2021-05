Viimase ööpäevaga lisandus 174 positiivset koroonatesti

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 101 inimesel. 76 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Pärnumaale lisandus 21, Tartumaale 12, Ida-Virumaale kümme, Järvamaale üheksa ning Lääne-Virumaale viis uut nakkusjuhtu. Valgamaale lisandus neli, Saare-, Viljandi- ja Võrumaale kaks ning Rapla- ja Põlvamaale üks uus positiivne test. Jõgeva-, Lääne- ega Hiiumaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Nelja positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 380,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 8,4 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 25, haiglaravi vajab 315 patsienti. Koju saadeti kümme inimest, kaks inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Pühapäeva, 2. mai, hommikuse seisuga viibib haiglas 315 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 51 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 42 inimest.

Haiglaravi on kokku vajanud 7 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 243 inimest (77 protsenti).

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest – 88-aastane mees ning 94-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1168 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Pühapäevaks on haiglates lõpetatud 7126 COVID-19 haigusjuhtumit 6854 inimesega.

2. mai seisuga on tervenenud 112 267 inimest. Neist 73 693 inimese (65,6 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 38 574 inimese (34,4 protsenti) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Ööpäeva jooksul manustati 3017 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 338 090 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 124 413 inimest.

Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsenti vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 293 019 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 122 685 (9,5 protsenti testide koguarvust).

