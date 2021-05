Ööpäevaga tuli juurde 430 nakatunut, suri kuus inimest

Suri kuus inimest, 58-aastane mees, 68-aastane mees, 73-aastane mees, 84-aastane mees, 86-aastane naine ja 90-aastane mees. Alates pandeemia algusest on Eestis viirusega surnud 1183 inimest.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 23 ja haiglaravil viibib 18 patsienti vähem kui teisipäeval ehk kokku on haiglates 301 inimest. Neist omakorda vajab intensiivravi 51 patsienti (päev varem samuti 51) ja juhitaval hingamisel on 38 inimest (päev varem 39).

Koju saadeti 17 inimest (üks registreeriti tagantjärgi) ning 17 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Haiglaravi on kokku vajanud seitse protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 229 inimest ehk 76 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 213 inimesel. 162 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 61, Pärnumaale 37, Tartumaale 31, Lääne-Virumaale 15, Põlvamaale 14, Läänemaale 13, Valgamaale 11 ning Viljandimaale kümme uut nakkusjuhtu. Raplamaale lisandus kaheksa, Saaremaale neli, Jõgeva- ja Järvamaale kaks ning Võrumaale lisandus üks uus nakatunu. Hiiumaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kaheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 363,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on kaheksa protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 8714 vaktsiinidoosi, millest esmaseid kaitsesüste oli 4978. Vaktsineerimisi on tehtud kokku 346 940 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 132 534 inimest.

Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.

Kolmapäevaks on haiglates lõpetatud 7216 COVID-19 haigusjuhtumit 6943 inimesega ning viirusest on kokku tervenenud 114 033 inimest.