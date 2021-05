Otse kell 15: kultuuriminister peab riigikogule Kumu näitust selgitama

Riigikogu EKRE fraktsiooni saadikud on Otile esitanud arupärimise Kumus avatud näituse "Erinevuste esteetika" kohta. Arupärimine tõukub asjaolust, et Kumu uue püsinäituse projektiruumis "Erinevuste esteetika" muudeti osa kunstiteoste pealkirju neutraalsemaks, eemaldades neist rassi rõhutavad sõnad.

EKRE liikmed märgivad arupärimise kaaskirjas, et kunstiteoste nimetuste muutmine ei ole kohane vaba demokraatliku Eesti kultuuriruumile. Seetõttu soovivad EKRE saadikud Otilt teada, kas kuraatorite Linda Kaljundi, Kadi Polli ja Bart Pushaw omistatud nimed jäävadki edaspidi neile töödele kehtima.

"Kas teie kultuuriministrina peate võimalikuks eelpoolviidatud n.-ö. kultuurikomissarlikku tegevust, sisuliselt tsensuuri Eesti kunstipärandi kallal? Kas ja kuidas on niisuguse tegevuse puhul kaitstud kunstiteoste autorsus, kunstnike autoriõigused, mida hoitakse tänapäeval niihästi riiklikult kui ka rahvusvaheliselt juriidilise järelevalve all? Kas peame Kumu näitusel ilmnevat jõulist, imporditud survet ajaloo revideerimiseks mõistma kultuuriministeeriumi ja praeguse valitsuse sisulise poliitikana? Kui see on nii, siis kuidas see on kooskõlas põhiseadusliku imperatiiviga tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade," soovivad riigikogu saadikud teada.

Ühtlasi uurivad nad Otilt, milliseid samme peab ta ministrina võimalikuks, et Eesti kultuuriavalikkust rahustada ja edaspidi taolist tegevust kunsti osas vältida.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna vastab arupärimistele kaasava õppetöö mudeli kohta ning korra- ja seadusrikkumiste kohta ministeeriumis. Viimase arupärimise on esitanud EKRE saadikud Jaak Valge ja Helle-Moonika Helme ning see tõukub Mailis Repsi ministriks oleku ajal ilmnenud segadustest ministeeriumi varaga ümberkäimisel.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.