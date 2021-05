Keskerakonna peasekretär: ootus on, et Liimets ja Jaani kuuluksid erakonda

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et partei ootus on, et Keskerakonna valitsusdelegatsiooni liikmed välisminister Eva-Maria Liimets ja siseminister Kristian Jaani kuuluksid erakonda. Hanimägi sõnul on Keskerakonnaga liitumine kiire ja lihtne.

"Keskerakond näeks hea meelega ministrite liitumist erakonnaga ning mõlemad on kinnitanud, et selline plaan on ka olemas. Tõsi, täna on olnud fookuses aktuaalsemad küsimused, nagu RES ja ka jätkuv võitlus COVIDiga, kuid päevakorras liitumise küsimus on ja küll jõuame ka selle juurde konkreetsemalt," ütles Hanimägi ERR-ile.

ERR küsis seepeale, kas erakonnaga liitumine on nii aeganõudev ja keeruline, et ministrid RES-i ja koroonakriisi ajal seda väldivad.

"Keskerakonnaga liitumine on kiire ja lihtne, kuid nagu öeldud võtsid ministrid isiklikku mõtte- ja kohanemisaega, mis on mõistetav ja meie poolt aktsepteeritud. Usun, et lähiajal on küsimust enam arutatud ja rohkem ka selgust ministrite järgmistes sammudes ja liitumise võimalikus ajakavas," lisas Hanimägi.

Seda, kas Keskerakond aktsepteeriks ka Liimetsa ja Jaani otsust mitte erakonnaga liituda, vastas peasekretär, et pigem võiksid ministrid liituda. "Ootus on siiski, et ministrid kuuluksid erakonda," lausus Hanimägi.

Esmaspäeva hommikuse seisuga ministrid veel Keskerakonna ridadesse astunud ei olnud.

Aprilli alguses ütlesid Liimets ja Jaani ERR-ile, et nad ei ole veel selgusele jõudnud, kas kavatsevad Keskerakonnaga liituda.