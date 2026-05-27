Sotsiaaldemokraadid kahtlustavad Keskerakonda ja Isamaad võimult tõrjumise katses

Sotsiaaldemokraatlik erakond. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sotsiaaldemokraadid kahtlustavad, et Keskerakond ja Isamaa soovivad neid kampaania korras kohalike omavalitsuste võimu juurest tõrjuda. Keskerakond ja Isamaa eitavad sellise plaani olemasolu.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Piret Hartman ütles, et sotsiaaldemokraadid on võimuliidus igas neljandas omavalitsuses, kuid nüüd on hakatud neid tõrjuma.

"Tõesti liigub info, et Keskerakonna peakontorist on tulnud suunised, et sotsiaaldemokraadid erinevatest koalitsioonidest eemale jätta. Loomulikult on see info meie jaoks murettekitav, sest me arvame, et selline poliitiline kättemaks ei peaks olema see, mis kohalikku elu juhib," lausus Hartman.

Poliitilise kättemaksu all peab ta silmas tüli, mis tekkis Keskerakonna ja sotside vahel pärast SDE lahkumist 2024. aastal Tallinna võimuliidust Keskerakonnaga. Näitena aga nimetab Hartman koalitsiooni lagunemist Võrus ja ka Harkus. Keskerakonna peasekretär Anneli Ott eitab sotsiaaldemokraatide tõrjumise plaani.

"Ma isegi ei kujuta ette, kuidas Tallinn saaks koordineerida. Üldse Tallinn ei saa koordineerida loodavaid koalitsioone peale valimisi. Veel vähem koordineerida nende koalitsioonide lagunemist," sõnas Ott.

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga oletab, et Keskerakonnal ja Isamaal on plaan tulla koos enne riigikogu valimisi võimule võimalikult paljudes omavalitsustes.

"Tallinna koostööst alates nad katavad üksteist üle Eesti ja ilmselgelt valmistavad sellist suuremat konservatiivsemat pööret Eesti Vabariigis ette," lausus Vaga.

"Sellised mõtted saavad elada ainult mingite inimeste peas. Loomulikult tuleb vaadata nii-öelda seal, kus on inimestel ja valijate kontekstis ühised huvid, et sotsid võiks vaadata liberaalsete poole, kes nii-öelda järgmisi valimisi silmas pidades - tekki kistakse ikka sealtpoolt, kus on ühised valijad. Meil sotsidega liiga palju neid ühiseid valijaid ei ole," sõnas Isamaa aseesimees Priit Sibul.

"Ma arvan, et nad on selles süüdi, kui nad hakkavad teiste peale näpuga näitama," lausus Vaga.

Hartmani sõnul on räägitud ka peatsest võimuvahetusest Hiiumaal.

"Me oleme liikumas riigikogu valimistesse, selle ääre peal juba, et kindlasti või tõenäoliselt on tagataustal tehtud veel kokkuleppeid, miks sellised muudatused on teoks saanud. Aga eks seda näitavad lähinädalad ja lähiaeg, millised need kokkulepped on," ütles Hartman.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

21:09

