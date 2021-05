Eesti andmeil seiskusid Moskva-Tallinna lennud Vene võimude käsul

"Nii palju kui meile teada, on tegemist Venemaa-poolse administratiivse otsusega, seda tegi Venemaa regulaator," ütles Pärgmäe esmaspäeval ERR-ile.

Aeroflot teatas nädalavahetusel, et koroonapandeemia tõttu kaua peatatud olnud lennud Moskva ja Tallinna vahel, mis alles üle-eelmisel nädalal taastati, katkestatakse uuesti. Firma jõudis teha ainult kaks lendu, mis toimusid kahel järjestikusel pühapäeval.

"Aeroflot suutis teha Moskva-Tallinna liinil kaks lendu ja need lennud katkesid tõesti ootamatult - seda nii lennufirmale kui ka meile," tunnistas Pärgmäe. Tallinna lennujaama esindaja lisas, et otsus tuli üllatusena kõigile. "Täpsemalt me tõesti ei oska öelda, seda peab küsima Aerofloti enda käest," lisas Pärgmäe.

Pärgmäe tõdes siiski, et kuna koroonaviiruse tõttu on olukord veel nii Euroopas kui maailmas tervikuna väga ebakindel, siis on iganädalased muutused lennufirmade plaanides üsna tavalised ja nii polnud ka Aerofloti otsus nende jaoks üllatav.

Küsimusele lendude täituvuse kohta vastas Pärgmäe, et esimesed Moskva lennud ei olnud veel väga suure täituvusega, kuid tulevikus oleks see kindlasti kasvanud. "Nii palju kui meie teame, siis lennufirma ise oli väga huvitatud lendude taastamisest. Esimesed lennud ei olnud küll väga kõrge täituvusega, aga inimesi on Eesti ja Venemaa vahel liikumas ikka ehk et neil lendudel oleks olnud nõudlust ja täituvust piisavalt," tõdes ta.

Tallinna lennujaama kommertsdirektor kinnitas ka, et jätkavad kindlasti koostööd lennufirmaga saamaks selgust, millal võiks lennud uuesti taastuda. "Ma arvan, et kindlasti on teatud hulk reisijaid, kes seda väga ootavad," lisas Pärgmäe.

Kommenteerides võimalust, et kahe pealinna vahel hakkab lendama mõni muu lennuettevõte, selgitas Pärgmäe, et seda takistab kahe riigi vaheline leping. "Eesti ja Venemaa vaheline lennuliiklus toimub kahepoolse lennulepingu alusel ja seal on vedajad liinile määratud. Ehk et praegu saab neid lende teha kas ainult Aeroflot või siis Eesti riigi poolt määratud vedaja, keda täna ei ole."

Aeroflot taastas kahe pealinna vahelised lennud pärast pikka koroonapandeemiast tingitud katkestust pühapäeval 25. aprillil ning toimuma peaks ka 2. mai õhtuks kavandatud reis, kuid pärast seda rohkem lende ei toimu, mis tähendab, et ära jääb ka 9. mai reis, edastas Vene uudisteagentuur Interfax pühapäeval.

Tallinna ja Moskva vahelised regulaarlennud katkesid eelmise aasta kevadel seoses COVID-19 puhanguga ning need olid koroonapiirangute tõttu keelatud.

Interfaxi andmeil võib lendude tühistamine olla seotud sellega, et Venemaa koroonastaap ei ole Moskva-Tallinna reiside lubamist Eesti võimudega kooskõlastanud, ütles anonüümne allikas Interfaxile.