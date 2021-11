Sanktsiooniähvardus pani Aerofloti muretsema

Teated selle kohta, nagu osaleks Aeroflot migrantide massilises transportimises Valgevenesse, ei vasta tõele, rõhutas ettevõtte pressiteenistus neljapäeval.

USA president Joe Biden ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütlesid kolmapäeval peetud kohtumise järel, et Lähis-Idast Valgevenesse migrante vedavatele lennuettevõtetele võidakse kehtestada sanktsioonid.

