Aeroflot peatas Moskva-Vilniuse lennud

Vene lennukompanii Aeroflot peatas oktoobri lõpuni Moskva ja Vilniuse vahelised lennud ilma, et oleks otsust kuidagi põhjendanud.

Piletite broneerimise süsteemist on näha, et järgmine reis Moskvast Leedu pealinna, millele pileteid saab osta, toimub alles 31. oktoobril.

Aeroflot peatas Leedu reisid pärast seda, kui Valgevene võimud sundisid 23. mail riigis maanduma Ateenast Vilniusesse suundunud Ryanairi lennuki, et sellelt kätte saada opositsiooniline ajakirjanik Raman Pratasevitš. Selle järel keelasid Leedu võimud oma õhuruumis lennuühendused, mis läbivad Valgevenet.

Kuni Valgevene juhtumini sõitis Aeroflot Vilniusse kord nädalas reedeti. Moskvast Vilniusse lendamiseks tuleb läbida kas Valgevene või Läti õhuruum, kuna Leedul pole idas piiri Venemaaga.

Aeroflot ei ole seni otsust kommenteerinud. Leedu lennujaamu haldava ettevõtte teatel ei ole ka neile Aeroflotist mingit seletust antud.

Mai algul teatas Aeroflot, et lõpetab eelmise aasta kevadel peatatud ning tänavu korraks taastatud lennuühenduse Moskva ja Tallinna vahel. Aeroflot on ainus ettevõte, millel on õigus kahe pealinna vahel lennata.