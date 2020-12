Kui 1. jaanuarist peaks Tallinnas lennuliiklus tihenema, on lennujaam selleks valmis, hoolimata kevadisest koondamisest. Lennufirmad on uute liinide avamise vastu huvi tundnud.

Uuest aastast ei tohi Euroopa Liidu liikmesriigid keelata lennuliiklust koroonapiirangutele viidates, nii otsustas Euroopa Komisjon. Majandusminister Taavi Aas kinnitas, et valitsuselt alates 1. jaanuarist lennupiiranguid ei tule.

Praegu on Tallinna lennujaamast avatud 11 rahvusvahelist liini ja turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul võiks uuest aastast liine veelgi lisanduda.

"Lennufirmade huvi liinide avamise vastu on jätkuvalt suur. Küsimus on nõudluses ja nõudlus on praegu võrdlemisi väike, sest väga suures osas riikides kehtivad eneseisolatsiooni piirangud. See otsus aga tähendab, et lennufirmad saavad hakata planeerima liine nõudlusest tulenevalt, mitte piirangutest tulenevalt," selgitas Pärgmäe.

"Praeguse metoodika alusel on näiteks keelatud lennud Leetu. Sellised lennud võiks kindlasti avaneda."

Tallinna lennujaam on lendude arvu suurenemiseks valmis, kuid kindlasti ei juhtu see Pärgmäe hinnangul kiiresti. Kevadel alustas lennujaam kokkuhoiuprogrammi, millega vähendati töötajate arvu 30 protsenti ja võeti kulud kontrolli alla. Sellest hoolimata on turundusdirektori kinnitusel tööl piisavalt inimesi, et potentsiaalselt suurenevat reisijate hulka teenindada.

"Suurim kitsaskoht on eneseisolatsiooniankeetide täitmine ja testimispunkti võimekus. Meie palve on täita ankeet digitaalselt enne Tallinna saabumist. Testimise puhul palume hoida järjekorraautomaadi juures mõistlikku distantsi," ütles Pärgmäe.

Üllatavalt on Tallinna lennujaam pakkunud firmadele võimaluse rentida nende tühjalt seisvaid parkimiskohti, mida on kokku ligi 1500. "Me lihtsalt vaatame, kas oleks inimestel huvi mingeid asju hoiustada," selgitas Pärgmäe.

Huvi on tuntud nii hobiautode kui ka paatide hoiustamise vastu, kuid lennujaam otsib pigem sellist äriklienti, kellega saab pikaajalise lepingu teha.

See tähendab, et lennujaam ei näe lähiajal koroonalevikule eelnenud lennuliikluse taastumist. "Kuigi uudised vaktsiini kohta on olnud väga positiivsed, siis suure tõenäosusega, isegi kui suvel hakkab lendamine taastuma, võtab lõplik taastumine aastaid," ütles Pärgmäe.