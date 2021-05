Piirangute leevendamine tõi kauplused tööpäeva hommikul mõõdukalt täis

ABC ja Shu kingapoodides sarnanes esmaspäevane ennelõuna pigem argipäeva õhtuse ajaga, mil inimesed töölt tulles kaubanduskeskustest läbi astuvad.

"Meil on päris mitu juhtumit, kus inimene tulebki saabastega poodi ja vahetab need kohe kingade vastu. On ka palju neid, kes on rääkinud, et nad ei saa osta veebist ja nad on kõik välja vaadanud, tulevad, tahavad kohe proovida viit-kuut mudleit korraga. Nii et see jalats on hästi kapriisne," kirjeldas ABC Kinga, Shu ja I.L.U kauplusekettide tegevjuht Anne-Liis Ostov.

Kui ehituspoodides said ärikliendid ka piirangute ajal kauba kätte, siis jaekliendid jäid ukse taha. Nüüd on jaekliendid kauplustes tagasi. Võrreldes tavalise vaikse esmapäeva hommikuga oli ostjate kasv märkimisväärne.

"Võrreldes tänaseid esimesi tunde tavalise esmaspäeva esimeste tundidega, siis kuskil 80 protsenti on rohkem kliente olnud täna. Kindlasti on suurenenud siseviimistluskaupade, maitsekaupade ja nende kaupade müük, mille puhul vajatakse võib-olla rohkem spetsialisti nõuannet," ütles Ehituse ABC müügi- ja turundusdirektor Margo Pruunlep.

Maitsekaubad on ehituspoe mõistes omavahel kokkusobivad tooted, nagu värvid, seina- ja põrandakatted ja muu taoline.

Ülemise keskuse juht Guido Pärnits ütles, enamus kaubanduspidade üürnikest suutis raske aja üle elada.

"Kõik jätkavad, ja ma võin ütelda, et mõni pisikene, kes tegelikult pidi kinni panema, sõltumata sellest lockdownist, vaid need ei ole uuesti avanud, aga need, keda ma arvasin, et jätkavad, tegid tegelikult kõik lahti. Ma arvan, et kuna valitsuses see palgatoetuse abimeede tuli, siis ju see ka hoidis inimesi paigal. Ma nüüd ei ütle seda, et see oli mingisugune rahasadu kuskil, vaid see pigem nibindi-nabindi aitas nina veel peal hoida," kommenteeris Pärnits.

Kaubanduskeskused on siiski avatud vaid poes käimiseks. Kehtib 25-protsendiline ruumi täituvuse reegel, avaliku ruumi istumisalad on kinni ja wifit maikuus sisse ei lülitata.