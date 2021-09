Tallinna Kaubamaja sulgeb ABC Kinga ja SHU kauplused

Grupp jääb edaspidi jalatsitega kauplema e-kanalites, Kaubamajas ja suuremates Selverites.

Praegu ei kavandata TKM King AS osaluse võõrandamist, äriühingu lõpetamist ega muudatusi juhatuse koosseisus.

TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp selgitas, et jalatsiäris olid keerulised ajad juba enne koroonakriisi, mille tõttu omakorda veel kaks kevadhooaega kaubanduse sulgemiste tõttu märkimisväärselt kannatas.

"Klientide ostueelistused on selgelt muutunud klassikalisest kingast sportlikuma jalatsi suunas ning konkurents on selles äris seetõttu eriti tihe. Olime mõnda aega valikute ees, kas jõuliselt strateegiat muuta või kahjumlik ärisuund lõpetada," lisas Puusepp.

TKM King juhatuse liikme Anne-Liis Ostovi sõnul on kaupluste sulgemiste puhul tegemist pikaajalise protsessiga järgneva aasta jooksul ning kiireid muutusi see klientidele kaasa ei too. Ostovi sõnul on selle aasta lõpuks plaanis sulgeda vaid üksikud poed ettevõtte 19 kauplusest.