Bolt alustas Eestis autorendi teenusega

"Alates tänasest pakub Bolt Eestis autorendi teenust Bolt Drive," teatas ettevõte teisipäeval.

Seni on Tallinnas opereerinud vabalt juurdepääsetavat sõidukite renti Leedu päritolu ettevõte Citybee. Kui edukalt ettevõttel läheb, on keerukas öelda, sest möödunud aasta majandusaasta arunnet Citybee Eesti veel äriregistrile esitanud ei ole.

2019. aastal, kui ettevõte oma tegevust Tallinnas alustas, teenis Citybee Eesti ligi poole miljoni euro suuruse käibe juures ligi pool miljonit eurot kahjumit.

Ettevõtte turundusjuht Egert Kivisaar ütles aprillis ERR-ile, et nad tervitavad konkurendi turule tulekut.

"Citybee oli teadlik, et Bolt planeeris juba pikalt sõidukijagamise teenusega turule tulemist. Bolti samm on selge märk sellest, et Citybee tegi õigesti, kui otsustas Eesti turule siseneda ning siin esimesena sõidukijagamise teenust pakkuda," ütles Kivisaar.

Kivisaar lisasa, et Citybeel on praegu Tallinnas 350 sõidukit ja ettevõte plaanib oma autopargi edasist laiendamist.

Citybee sõidukeid saab jätta ja võtta avalikes parklastes ja ka linnatänavatel.

Bolt, endise nimega Taxify on Eestis asutatud transporditeenuste ettevõte, mis alustas tegevust 2013. aastal taksoteenuste ettevõttena. Bolt teenis 2019. aastal 150 miljoni euro suuruse käibe juures 85 miljonit eurot kahjumit. Ettevõtte väärtus hinnanguliselt ületab miljardit eurot.