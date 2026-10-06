Trump väljendas muret Venemaa katku-juhtumi pärast ja pakkus abi

Trump ütles esmaspäeval Valgest Majast Nebraskasse suunduva reisi eel ajakirjanikele, et haiguspuhang on Venemaa jaoks suur probleem. "Noh, mulle ei meeldi näha, et neil selline probleem on," märkis Trump. "See on ränk haigus."

Ta ütles, et USA teeb Venemaa aitamiseks kõik, mis suudab. Samas tunnistas ta, et ei ole selles küsimuses Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga rääkinud.

Trump on öelnud, et peab Putinit inimeseks, kellega ta suudab koostööd teha, hoolimata pingetest seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu.

"Me aitame," ütles Trump. "Me aitame alati kõiki, kellel on sedalaadi probleem," lisas ta.

"See on ränk haigus. Teate, varem suutsime seda haigust kontrolli all hoida, kuid kuidagi on need mikroobid muutunud tugevamaks ja targemaks. Nad on nagu armee," ütles Trump ajakirjanikele Valge Maja ees. "Isegi hoolimata suurtest edusammudest on mikroobid muutunud tõepoolest suhteliselt tugevamaks kui varem ning asjad, mis varem kopsupõletiku vastu toimisid, ei toimi enam nii hästi."

"We're looking at it very strongly," President Trump said Monday on reports that a female scientist in Siberia might have died of exposure to the plague after a lab accident. "They call it pneumonia, and pneumonia, you know, years ago you could treat pneumonia easier," he said. "The microbes and the germs have gotten stronger disproportionately, but we'll help them." Russian media initially reported that the researcher broke a test tube containing plague bacteria in late September, came down with severe pneumonia and then died of her illness. The World Health Organization said she died of severe pneumonia overnight into Oct. 2. https://t.co/miQYa3bDyI — CBS News (@CBSNews) October 5, 2026

USA välisminister Marco Rubio ütles esmaspäeval, et tema hinnangul ei ole põhjust häirekellade löömiseks, kuid USA jälgib juhtumit tähelepanelikult, olles teadlik, et haigus võib kiiresti levida hoolimata karantiinist ja muudest rahvatervise meetmetest.

Siberis Irkutski oblastis asuvas katku-uuringute instituudis haigestus ja suri laboritöötaja seni avalikustamata asjaoludel, mille järel võimud paigutasid kümneid inimesi karantiini.

Surmajuhtum on sotsiaalmeedias tekitanud muret rahvatervise pärast, kuigi Venemaa võimud kinnitasid esmaspäeval, et olukord on kontrolli all.