Eesti elanike huvi auto rentimise vastu kasvab

Koroonakriis jättis Eesti autorendifirmad ilma turistidest ning ettevõtted keskendusid kohalikele klientidele. Seni on see läinud hästi, sest huvi auto rentimise vastu kasvab. Neil ettevõtetel, kes aga kriisi ajal autoparki kärpisid, on praegu raske seda taastada, sest uute autode tarneajad on pikad.

Lennujaamas on autorendifirmade boksid reas. Mõistagi ootasid need kunagi lennukilt tulijaid. Kui turistidevool seisma jäi, tuli ümber orienteeruda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui meil eelnevalt oli umbes 70 protsenti klientidest välismaalased, siis nüüd on umbes 30 protsenti välisriikidest ja 70 protsenti on eestlased," ütles Avis Eesti juht Hardi Isok.

Samas ei lähe äri sugugi halvemini. "Avis Eestil on autosid rohkem kui enne pandeemiat. Meil on umbes 54 protsenti rohkem autosid kui aastal 2019 samal ajal. /.../ Kohalik elanik tahab rentida autot pikemaks ajaks - kuu kuni neli kuud. Välismaalane tuleb siia paariks päevaks, nädalaks, aga eestlased rendivad pikaks ajaks," selgitas Isok.

Tema sõnul kavatseb Avis veel paarsada autot juurde hankida.

Eeskätt väikesbusside rentimisele keskendunud Väikebussi Rendi autopark on aga oluliselt vähenenud.

"Kui tippajal meil oli umbes 60 sõidukit, neist 26 väikebussi, siis tänaseks on seitse väikebussi alles ja täisteenuse rendisõidukeid on 20-30. Maht on vähenenud väga suurelt," tõdes Väikebussi Rendi juhatuse liige Rene-Rainer Pruuden.

See tähendab, et ka ooteajad on pikenenud. Paraku pole praegu uusi masinaid juurde hankida lihtne.

"Mitmeid autosid on tellitud, aga tarned on lükkunud. Lubati juuniks, praegu viimase info kohaselt on detsember," ütles Pruuden.

Tema sõnul ei ole mõtet ka hooaja lõpuks uusi sõidukeid soetada, sest keegi ei tea, millal uus viiruselaine taas piirid lukku paneb ja talvereisid ära jätab.