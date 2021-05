Euroopasse on aasta lõpuks oodata veel üht koroonavaktsiini, sest Euroopa Liit ja USA firma Novavax on jõudnud lepingu sõlmimisele väga lähedale. Kui Novavaxi vaktsiin saab Euroopa Ravimiameti heakskiidu, võetakse esmakordselt EL-is kasutusele ka valgupõhine vaktsiin.

Praegu Euroopa Liidus ohtralt kasutatavat vaktsiini tootev Pfizer aga teatas, et just koroonavaktsiin on firma esimese kvartali heade majandustulemuste peamine vedur.

Biotehnoloogiahiiglane Novavax, mille peakorter asub USA-s Marylandi osariigis, sõlmis Euroopa Liiduga vaktsiinide tarnimiseks eellepingu juba mullu detsembris. Eellepingu kohaselt kohustus firma Euroopa Liidule tarnima 200 miljonit vaktsiiniannust.

Märtsi lõpus oli firma sunnitud aga läbirääkimiste lõppu edasi lükkama, sest firmal tekkis tõsiseid raskusi toormaterjali hankimisel. Nüüdseks on Novavax täpsustanud, et maailmaturul on puudus 2000-liitristest kilekottidest, mida on vaktsiinide tootmisel hädasti vaja. Kotipõud ähvardas Novavaxi eesmärgi toota 150 miljonit vaktsiiniannust kuus edasi lükata selle aasta teise või isegi kolmandasse kvartalisse.

Kuigi suurte kilekottide puudusest pole Novavax praeguseni päriselt üle saanud, on olukord siiski leevenenud ning firma usub, et suudab võetud kohustused täita.

Novavaxi vaktsiin erineb põhimõtteliselt nii üliharvadel juhtudel trombe põhjustavaist AstraZeneca ja Johnson & Johnsoni vaktsiinist kui ka Pfizer/BioNTechi ja Moderna omast.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitab jätkuvalt, et Euroopa Liit on avatud uut tüüpi vaktsiinidele, sealhulgas ka valgupõhistele. Peale Novavaxi on samalaadse vaktsiiniga turule tulemas koostööd tegevad Sanofi ja GlaxoSmithKline, neil näikse tulemuseni jõudmiseks aga veel aega minevat.

USA firma Pfizer ja Saksamaa BioNTech aga naudivad juba enda välja töötatud koroonavaktsiini häid tulemusi, mis firmade tuludes selgelt silma paistavad. Äsja uuendasid Pfizer ja BioNTech ka lepingut Euroopa Liiduga ning kohustuvad nüüd tarnima liitu tuleval ja ületuleval aastal 1,8 miljardit vaktsiiniannust.

Pfizer avaldab oma esimese kvartali majandustulemused teisipäeval. Majandusajakiri Forbes ennustab, et Pfizeri aktsia väärtuseks kujuneb 40 dollarit, mis on üsna lähedane aktsia praegusele turuhinnale. Pfizeri esimese kvartali kasumiks ennustab Forbes 14 miljardit dollarit, mida on mõnevõrra rohkem, kui varasemates ennustustes, sealhulgas Pfizeri enda omades välja pakutud.

Kuivõrd paljudes riikides on vaktsineerimisprogrammid alles korralikult käima minemas, võib Pfizer järgmistes kvartalites veelgi paremaid majandustulemusi oodata. Pfizer ise peab oma koroonavaktsiini selle aasta majandustulemuste peamiseks veduriks ning loodab vaktsiini müüa aasta lõpuni 16 miljardi dollari eest. Juba mullu viimases kvartalis suutis Pfizer oma müügitulemusi parandada 12 protsendi võrra ning peamiselt tuli see tulu peale vähiravimite ka uudse tehnoloogiaga koroonavaktsiini müügist.