EL sõlmis Pfizer/BioNTechiga lepingu 1,8 miljardi täiendava doosi saamiseks

"Mul on hea meel teatada, et Euroopa Komisjon kiitis just heaks lepingu Pfizer/BioNTechiga aastateks 2021-2023, mis tagab 900 miljonit doosi (+ 900 miljonit optsioonina)," postitas ta sotsiaalmeediasse EL-i tippkohtumiselt Portugalis.

"Järgnevad teised lepingud ja teised vaktsiinitehnoloogiad," lubas ta.