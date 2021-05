USA toetas koroonavaktsiinide patendikaitsest loobumist

WTO sai juba möödunud aasta lõpul 900 000 allkirjaga petitsiooni, milles kutsutakse tühistama patendid koroonavaktsiinidele ja ravidele, muutmaks need kättesaadavaks kõigile.

"Ehkki ettevõtete intellektuaalomandi õigused on olulised, siis Washington toetab koroonavaktsiinide puhul kaitsest loobumist," kinnitas USA kaubandusvolinik Katherine Tai avalduses.

"See on ülemaailmne tervisekriis ja pandeemia erakorralised asjaolud nõuavad erakorralisi meetmeid," lisas Tai.

Tai kinnitas, et USA osaleb Maailma Kaubandusorganisatsiooni läbirääkimistel, kuid hoiatas samas, et arutelud võtavad aega.

"Arvestades institutsiooni konsensusel põhinevat olemust ja sellega seotud probleemide keerukust kulub selleks ilmselt aega," märkis volinik.

IFPMA väljendas pettumust USA vaktsiiniotsuses

Rahvusvaheline Ravimitootjate Liit (IFPMA) väljendas pettumust seoses teatega USA toetusest loobumisele koroonavaktsiinide patendikaitsest.

"Nagu oleme järjekindlalt kinnitanud on loobumine lihtne, kuid vale vastus keerulisele probleemile," ütles lobiühendus avalduses, milles kirjeldati USA sammu "pettumusena".

WHO tervitas USA toetust loobumisele vaktsiinide patendikaitsest

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tervitas kolmapäeval USA toetust loobumisele koroonavaktsiinide patendikaitsest.

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus sõnas, et tegemist on ajaloolise otsusega.

"See on samm võrdsuse poole, mis seab kriitilisel ajal esikohale inimeste heaolu kõikjal maailmas," ütles Ghebreyesus.