Saksa terviseminister ei toeta USA ideed vaktsiinide patentide kaotamisest

Spahni sõnul toodavad Saksamaa ja Euroopa Liit vaktsiine kogu maailmale ja tegemist on miljardite doosidega aastas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Minister märkis huvitavaks USA avalduse olukorras, kus Ameerika Ühendriigid ise on pandeemias maailmale kõige vähem abi pakkunud.

Samas teatas Spahn, et Saksamaa on seljatamas koroonaviiruse kolmandat lainet ja ainuüksi neljapäeval vaktsineeriti riigis ligi miljon inimest. Haigestumus 100 000 inimese kohta on 126.

"Eelmise nädala trend on kinnitust leidnud - kolmas laine näib olevat murtud. Nakatumismäär langeb jälle, kuid oleme endiselt väga kõrgel tasemel," sõnas minister.