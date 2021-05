Linnamäe Magnum plaanib jätkuvalt kahjunõuet apteegireformi eest

Margus Linnamäe enamusosalusega Magnum grupp plaanib jätkuvalt apteegireformi eest riigile kahjunõude esitamist. Linnamäe haldusfirma MM Grupp on viimases majandusaasta aruandes märkinud, et apteegireform tõi kahjumit vähemalt 12,3 miljonit eurot, kuid Magnumi hinnangul võib võimalik kahjunõue sellest ka suuremaks osutuda.

"Tänase päeva seisuga ei ole sotsiaalministeeriumini kahjunõudeid jõudnud," ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla.

Magnumi kommunikatsioonijuht Martin Aadamsoo rääkis, et ettevõttel on kolm aastat apteegireformi jõustumisest aega kahjunõude esitamiseks, millest praegu on kaks aastat veel järel.

Ta lisas, et praegu käib võimalike kahjude kokkuarvutamine ja kohtuhagi ettevalmistamine, mistõttu ei ole veel võimalik öelda, millal või millises summas võiks hagi riigi vastu esitada. Siiski ütles ta, et ettevõte jätkuvalt plaanib hagi esitada.

Margus Linnamäe enamusosalusega valdusfirma MM Grupp tõi oma möödunud aasta aprillis lõppenud majandusaasta aruandes välja, et sama aasta aprillis jõustunud apteegireformiga pidi ettevõte väljuma apteekidega seotud sisulisest ärist ja võõrandama oma apteegid.

Kontsern kandis segmendist väljumisega kahjumit 12,3 miljonit eurot, seisab aruandes. Varade allahindlusest tekkinud kahjumile lisandub tulevaste perioodide äritegevuse tulemi negatiivne mõju, märgib MM Grupi juhtkond.

Ka Aadamsoo ütles, et võimalik nõue võib tulla oluliselt suurem kui 12,3 miljonit eurot.

Näiteks 2019. aasta sügisel teatas Eesti Apteekide Ühendus, et 2020. aasta aprillist võiks sulgemine ees oodata kuni 300 apteeki, mida ei juhtunud. Apteegireform nimelt lubas apteeke omada vaid proviisoreil ja ühenduse teate kohaselt pidi omanikku vahetama kuni 80 protsenti apteegiturust, mille õiglane hind kokku oleks 200-250 miljonit eurot.

2020. aasta veebruaris teatas Magnum, et võõrandab Apotheka nime kandvad Terve Pere Apteek OÜ apteegid proviisoritele tasuta ja esitab Eesti riigile sundvõõrandamise eest kahjunõude, mille suuruse selgitavad välja eksperdid.