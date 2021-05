Tartu põhjapoolne ümbersõit on kavas ehitada aastaks 2029

Transpordiamet plaanib Kärevere möödasõidu ja Kardla-Tartu lõigu laiemakse ehitamise ning Tiksoja silla ehitamisega alustada aastal 2025.

Lõiku läbib ligikaudu 6000-7000 autot ööpäevas ja see arv võib 20 aasta pärast kahekordistuda, ütles ERR-ile transpordiameti lõuna strateegilise planeerimise juht Urmas Mets.



"Projekteeritav maanteelõik läbib Alam-Pedja loodukaitseala, Kärevere looduskaitseala. On nähtav, et me peame minema erakinnistutele. Siin on terve rida selliseid küsimusi, mis tahavad terviklikku lahendust. Uued liiklussõlmed, kui need joonised nähtavaks saavad, ka need on oma ruumilises lahenduses olemasoleva situatsiooniga võrreldes ikkagi märksa suuremad," selgitas Mets.



Mets loodab siiski, et ka need küsimused saavad vastused ja riikliku teehoiukavaga pandud eesmärk ümbersõit valmis saada aastaks 2029 saavutatakse.

Hinnanguliselt 100 miljoni eurose maksumusega projekti jaoks veel raha ette nähtud pole.



"Alust arvata, et need objektid kuidagi teehoiu kavast välja lähevad, täna küll ei ole," ütles Mets.



Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul sõidab läbi linna palju liiklejad, kes siin ei peatu. See aga rikub linnakeskkonda.



"Tartu linn on kavandanud oma liiklust sellisena, et pikki aastaid oli kaks ringteed - sisemine ringtee ja väline ringtee. Täna me koostame uut linna üldplaneeringut 2040+ ja keskkonnamõjude hindamise tulemusena on meile saanud selgeks, et seda sisemist ringi ei ole võimalik kavandada sest, et Natura looduskaitsealast ei ole võimalik üle sõita. Sellest tulenevalt liikluse ümberjuhtimine kesklinnast on veelgi tähtsam ja olulisem justnimelt selle välimise ringi kaudu," ütles Laidre.



Laidre lisas, et Riia ringi kõrval on tegemist järgmise kõige tähtsama taristuinvesteeringuga Tartu lähistel. Nii loodetakse ka punkt panna Tartu välisele ringile.