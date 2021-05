Orban soovitab EL-il heaks kiita kõik tõhusad koroonavaktsiinid

Orban ütles, et kavatseb ettepaneku teha Portugalis toimuval kohtumisel. Tema sõnul võiks liit heaks kiita kõik vaktsiinid, mis on ohutud ja tõhusad, ning kiirendada sel viisil koroona vastu vaktsineerimist.

Ungari on seni ainus Euroopa Liidu liikmesriik, mis on heaks kiitnud ning tarninud riiki suures koguses Venemaal ja Hiinas toodetud vaktsiine. Tänu sellele on Ungaris üks liidu kõrgemaid vaktsineerituse määrasid. Euroopa Ravimiamet ei ole kumbagi veel heaks kiitnud.