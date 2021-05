Ungari kaotab maskikandmiskohustuse

Ungari peaminister Viktor Orban ütles reedel, et nädalavahetusel kaotatakse enamus koroonapiirangutest. Avalikus ruumis kaob ka maskikandmise kohustus.

"Maske pole enam vaja avalikus kohas kanda ja kuni 500 inimesega koosviibimisi võib korraldada vabas õhus. Üritused suletud ruumides on avatud inimestele, kellel on olemas vaktsiinipass," ütles Orban.

"See tähendab, et oleme epideemia kolmanda laine alistanud. Avalikes kohtades on aeg maskidega hüvasti jätta," lisas Orban.

Ungari on ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kus kasutati suures koguses Venemaal ja Hiinas arendatud koroonavaktsiine.

Ungaris on vähemalt ühe süsti saanud 50 protsenti inimestest. Riigis elab 10 miljonit inimest.

Enamik teenindussektorist on juba avatud.