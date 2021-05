Volkov: Amnesty taastab Navalnõi süümevangi staatuse

Amnesty otsustas 24. veebruaril, et ei tunnista enam Navalnõid süümevangina, sest ta on aastate eest vaenu õhutanud.

Navalnõi toetajad on süüdistanud inimõigusorganisatsiooni allumises Vene infooperatsioonile, kuid nüüd on see meelt muutmas. Navalnõi liitlane Leonid Volkov väitis, et Amnesty on teda teavitanud kavatsusest tuleval nädalal Navalnõi staatus süümevangina taastada.

"Nad teatasid mulle just eile, et saadavad 12. mail välja pressiteate selle kohta, kuidas Vene väärinfokampaanial õnnestus neid mõjutada," kinnitas Volkov Kanada parlamendi alamkoja väliskomitees esinedes.

Volkov süüdistas Vene võime räpastes trikkides, millega püüti opositsioonijuhi mainet määrida.

Amnesty Internationali pressiesindaja Londonis ei soovinud teemat esialgu kommenteerida.