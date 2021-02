Inimõigusorganisatsioon Amnesty International teatas kolmapäeval, et ei tunnista enam vangi pandud Vene opositsioonipoliitikut Aleksei Navalnõid süümevangina, sest ta on aastate eest vaenu õhutanud, kuid jätkab tööd tema vabastamise nimel.

Navalnõi vahistamine jaanuaris Moskva lennujaamas, kui ta pärast mürgitamisele järgnenud ravi Berliinist naasis, pälvis inimõigusorganisatsioonide ja lääneriikide laialdase hukkamõistu. Lääs kavandab Moskva survestamiseks uusi sanktsioone.

Amnesty teatel otsustasid nad Navalnõilt süümevangi staatuse ära võtta tema varasemate avalduste tõttu.

Londonis baseeruv organisatsioon ei nimetanud ühtki Navalnõi avaldust, aga on teada, et poliitikukarjääri alguses rohkem kui kümme aastat tagasi tegi too halvustavaid märkusi immigrantide kohta.

"Mõned neist avaldustest, mida Navalnõi ei ole avalikult hukka mõistnud, ulatuvad vaenu õhutamise künniseni, ja see on vastuolus Amnesty süümevangi määratlusega," ütles organisatsioon.

Amnesty kinnitas, et nõuab endiselt Navalnõi vabastamist.

"Meie teada ei ole Navalnõi teinud viimastel aastatel selliseid avaldusi ja see otsus ei muuda meie kindlat tahet võidelda tema kohese vabastamise eest," lisas organisatsioon.

Amnesty teatel said nad eelmisel nädalal 200 000 allkirja, millega nõutakse Venemaalt Navalnõi vabastamist.

Navalnõi meeskond ütles, et Amnesty otsus näitab järeleandmist Vene riigimeediaga seotud kolumnisti survekampaaniale.