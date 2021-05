Saksamaal saavad vaktsineeritud rohkem vabadusi

Uus määrus muudab vaktsineerituile ja läbipõdenuile muu hulgas lihtsamaks rahvusvahelise reisimise, enam vabadusi annab see kodumaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me räägime sellest, et vaktsineeritud inimesed saavad emadepäeval oma emale külla minna ja see külaskäik pole piiratud ainult ühe inimesega. Sellest me räägimegi. Me räägime vaktsineeritutest ja läbipõdenutest, kellele ei kehti liikumis- ja suhtlemispiirangud. Daamid ja härrad, see on tähtis samm ja põhiseaduslik õigus ja seepärast oli meil seda ka kiiresti vaja," ütles justiitsminister Christine Lamprecht.

Uue määruse vastu olid nii Vabade Demokraatide Partei kui ka Alternatiiv Saksamaale. Liberaalid hääletasid siiski uue määruse poolt, ehkki nende hinnangul tuleks piiranguist vabastada kõik sakslased. Alternatiiv Saksamaale oli aga parlamendi mõlemas kojas määruse vastu.

"Selle määrusega soovite te taastada vaktsineeritute ja läbipõdenute põhiseaduslikult tagatud põhiõigused, kuid miljoneid teisi inimesi diskrimineeritakse edasi. Meie hinnangul on see Saksamaa valitsuse määrus järgmine samm katses vaktsineerimine tagaukse kaudu kohustuslikuks muuta," sõnas Alternatiiv Saksamaale rahvaesindaja Ulrich Oehme.

Vaktsineeritud või tervenenud inimesed peavad avalikus ruumis siiski teistega vahet hoidma ja kandma kaitsemaske. Ka ei saa nad käia restoranis, kohvikus või baaris, sest sellised kohad on Saksamaa koroonareeglite kohaselt praegu lihtsalt kinni.