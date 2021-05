Kõlvart: 9. mai tähistamise peamine moto peaks olema üldine ohutus

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles intervjuus venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale" , et linnavõimude ülesanne on tagada 9. mai ohutu tähistamine. Ta lisas, et inimesed peaksid tähtpäeval ohutuseeskirjadest kinni pidama.

Kuidas jälgib Tallinn 9. mail pronkssõduri juures koroonaviiruse piirangute järgimist, ennekõike vahemaa järgimist?

Meie ülesanne on aidata inimestel liikuda nii, et see oleks ohutu. Et kõik saaksid monumendi juurde tulla ja lilli panna. Maske jagatakse ka kohapeal. See on linnatöötajate ülesanne ja politsei jälgib ohutust.

Inimesed on pandeemiast tüdinenud ja paljude jaoks on 9. mai omamoodi väljund. Kas te ei karda, et olukord kohapeal võib kontrolli alt väljuda ja te ei saa vältida massilisi pidustusi?

See on paljudele meist väga oluline päev, see peegeldab ka ajaloolist mälu ja paljude inimeste jaoks on see põhiline mentaliteet. Olen kindel, et see on oluline päev kõigile Tallinna inimestele.

See on võidupüha, see on Euroopa päev, see on emadepäev. Mulle tundub, et on väga oluline tähistada seda selliselt, et selle päeva sümbol - rahulik taevas meie kohal - püsiks ilmast hoolimata. Olen kindel, et just sellepärast, et see päev on nii tähtis, suudame kõik distantsi hoida ja mõista, et peame üksteise eest hoolitsema. Üldine ohutus peaks olema selle päeva peamine moto.

Tundub, et olete oma retoorikat veidi pehmendanud. Üsna hiljuti pooldasite karmimaid piiranguid, nüüd on teie retoorika veidi muutunud.

Ma ei pooldanud mitte niivõrd karmimaid piiranguid, kuivõrd seda, et alati peaks olema selge plaan. Ja valitsuse tegevus peab vastama tegelikule olukorrale. Seda parem, kui on plaan pikemaks perioodiks.

Kui valitsus otsustaks piirangud tühistada, siis oleks hea seda teha nii, et see oleks inimestele arusaadav. Sealhulgas, kui tegemist on tallinlaste ja kõigi Eesti elanike jaoks oluliste päevadega, olgu selleks siis ülestõusmispühad 2. mail, mil loodeti ka seda, et inimestel on võimalus neid pühi traditsiooniliselt pidada, kuid järgides ohutusreegleid, ja 9. mai.

Me kutsume üles ettevaatlikkusele ja usume isegi, et sel päeval oleks siiski võimalik jääda koju oma perega ja osaleda heategevuses. Kuid kui tõesti on kutse ja soov tulla, siis see võimalus on olemas ja meie ülesanne on teha kõik, et see oleks turvaline.