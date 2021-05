Tallinnas on 9. maiks registreeritud rongkäik ja autoparaad

Punaarmee võitu Natsi-Saksamaa üle tähistavad aktivistid on 9. maiks registreerinud politsei- ja piirivalveametis (PPA) kaks üritust - rongkäigu Pronkssõduri juurde ning autoparaadi Haaberstist läbi linna Kaitseväe kalmistu juurde ja tagasi. PPA ja Tallinna linn soovitavad koroonaviiruse ohule viidates inimestel siiski pigem kodus püsida ning rongkäiku korraldava "Surematu polgu" esindaja on ka öelnud, et tervisepiirangute tõttu jäetakse üritus ära.