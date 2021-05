Šoti Rahvuspartei jäi napilt parlamendienamusest ilma

Laupäeval selgus valimistulemustest, et SNP võitis 129-kohalises Šoti parlamendis 64 kohta, absoluutseks enamuseks oleks läinud vaja 65 kohta.

BBC andmetel sai teise tulemuse konservatiivne partei 31 kohaga.

Kolmandaks tulid leiboristid 22 kohaga. Šotimaa Rohelised said kaheksa mandaati ja liberaaldemokraadid neli.

SNP liider Nicola Sturgeon avaldas laupäeval veendumust, et valimised toovad uude parlamenti iseseisvuse pooldajate enamuse, ning uue referendumi takistamiseks pole õigustust.

"Näib olevat väljaspool igasugust kahtlust, et Šotimaa parlamendis saab olema iseseisvusmeelne enamus," lausus Sturgeon Sky Newsile.

Iseseisvust toetavad ka Šotimaa Rohelised.

Briti peaminister Boris Johnson kinnitas The Daily Telegraphile, et ei nõustu šotlaste iseseisvusreferendumiga isegi juhul, kui SNP saavutab parlamendienamuse.

"Ma arvan, et rahvahääletus on praeguses olukorras vastutustundetu ja hoolimatu," leidis Johnson.

Vastates küsimusele, mis saab, kui Sturgeon korraldab rahvahääletuse ilma Westminsteri nõusolekuta, ütles Johnson, et ei usu sellise olukorra tekkimist.

Sturgeon on seni kinnitanud, et tahab seaduslikku rahvahääletust ning see peaks toimuma, kui koroonaviiruse kriis on läbi ehk mitte enne kui 2023. aasta lõpus.

Kui šotlased hääletavad iseseisvuse poolt, siis algatatakse Euroopa Liiduga taasliitumine.

Johnson seevastu kinnitas Telegraphile talle jäänud muljet, et "SNP on rahvahääletuse mõttest eemaldumas ja ma arvan väga targalt".

Eelmine rahvahääletus Šotimaa iseseisvumise üle korraldati 2014. aastal ning tookord pooldas Ühendkuningriiki jäämist 55 protsenti hääletanutest.

Johnson kutsus Sturgeoni tegema koos tööd

Briti peaminister Boris Johnson kirjutas laupäeval Šoti Rahvuspartei (NSP) liidrile Nicola Sturgeonile, õnnitledes teda valimistulemuste puhul ja kutsudes teda tegema koos tööd, teatas Downing Street.

"Ma usun kirglikult, et inimeste huvid üle kogu Ühendkuningriigi ja eriti Šotimaa inimeste huvid on kõige paremini täidetud, kui me teeme koos tööd," kirjutas Johnson Sturgeonile, kelle erakond võitis neljandat korda järjest Šoti parlamendi valimised ja kes kutsus Briti peaministrit lubama uut iseseisvusreferendumit.