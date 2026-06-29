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Burnham lubas radikaalseid muutusi Ühendkuningriigi juhtimises

Välismaa
Andy Burnham
Andy Burnham Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Temilade Adelaja
Välismaa

Suurbritannia peaministriks pürgiv Andy Burnham lubas radikaalseid muutusi riigi juhimises. Ühtlasi lubas ta detsentraliseerida Šotimaal võimu.

Suur-Manchesteri endine linnapea, kellest peaks Keir Starmeri järel saama uus Briti peaminister, lubas tuua kaasa "meie eluaja suurima muutuse riigi juhtimises". Tema sõnul tähendab see muuhulgas võimu suunamist autonoomsetelt parlamentidelt otse kohalikele kogukondadele, et anda neile suurem otsustusõigus.

Kui ükski teine Tööpartei liige erakonna juhiks ei kandideeri, saab Burnhamist 20. juulil tõenäoliselt Briti peaminister.

Avalikkusele suunatud kõnes märkis Burnham, et soovib võimu ja ressursse kogu Ühendkuningriigis ümber jagada. Ta lubas, et "tõhusam riigihaldus" annab uut hoogu kõikidele riigi piirkondadele.

Burnhami sõnul loob see protsess uusi võimalusi laiendada autonoomiat Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal, viies otsustusõiguse rohujuuretasandile lähemale. 

Strateegia üks tugisambaid on peaministri büroo laiendamine Manchesteri.

Burnham nimetas Westminsteri süsteemi läbikukkunuks ja nõudis radikaalseid muutusi, lubades panna poliitika tööle inimeste ja nende kodukandi hüvanguks.

Tööpartei juhikandidaat märkis, et aeg, mil Londoni keskvalitsus seisis vastu võimu suunamisele liikmesriikidele ja regioonidele, on igaveseks möödas.

Šotimaal on Ühendkuningriigis kõige laiem autonoomia: sealne valitsus langetab otsuseid tervishoiu, hariduse ja transpordi üle, samuti hallatakse iseseisvalt sotsiaaltoetusi ning kehtestatakse makse. Šotimaa valitsus ei ole aga üle võtnud Inglismaa piirkondlike linnapeade süsteemi, mis tagab kohalikul tasandil märkimisväärse võimu.

Burnham rõhutas vajadust Šotimaa võimu veelgi enam detsentraliseerida. Näiteks pakkus ta välja tööhõivetoetuste reformimise, mis annaks rohkem otsustusõigust kohalikele rohujuuretasandi organisatsioonidele. See võimaldaks luua Šotimaa eri paigus erinevaid tööhõive toetamise süsteeme, mis vastavad iga piirkonna spetsiifilistele vajadustele.

Šotlaste sõnul jätab Burnham nad ikkagi tagaplaanile

Šoti Rahvuspartei (SNP) Westminsteri fraktsiooni juht Dave Doogan jäi Burnhami plaanide suhtes skeptiliseks. 

"Andy Burnham jagab samu tühje lubadusi, jättes samas alles kogu Westminsteri kõige kahjulikuma poliitika – Brexiti, kasinusmeetmed ja tooride kulureeglid. SNP on nõudnud sisulist autonoomiat juba aastaid, kuid neis ettepanekutes puudub Šotimaa jaoks igasugune sisu ja pole midagi, mis inimeste elu tegelikult parandaks," sõnas Doogan.

Ka Šotimaa Roheliste kohalike omavalitsuste kõneisik Kristopher Leask väljendas umbusku.

"Selles kõnes oli palju ilusat retoorikat, kuid vähe poliitilist sisu, mis jätab Šotimaa elanikele pigem rohkem küsimusi kui vastuseid. Burnhamil on küll õigus, et Ühendkuningriik on liigselt tsentraliseeritud, kuid see kõne oli selgelt suunatud Inglismaa piirkondadele, samas kui Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirimaa jäid tagaplaanile," lausus ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

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