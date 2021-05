Fotod: 9. mai tähistamine Tallinnas ja Narvas

Pronkssõduri juurde kaitseväe kalmistul hakati juba hommikul lilli viima. Kui hommikul oli pronkssõduri juures vähe inimesi, siis lõuna ajal oli sinna kogunenud juba suur rahvahulk.

Põhja prefektuuri kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit ütles kella 17 ajal ERR-ile, et hinnanguliselt on pronkssõduri juurest läbi käinud 5000 inimest. "Seda numbrit ei saa võrrelda pandeemia-eelsete aastatega, aga seda on kindlasti rohkem kui eelmisel aastal," ütles Saarniit.

Saarniit rääkis, et kohapeal jagati Tallinna linnavalitsuse ja ka terviseameti poolt üle 1000 maski, mis ka kasutusse võeti.

Saarniidu sõnul peeti ennelõunal koroonapiirangutest üldiselt kinni ja hajutatus oli tagatud. Mingil hetkel läks aga rahvahulk suuremaks ja lilletoojatest moodustus järjekord. "Umbes tunnike oli keskmisest rohkem rahvast ja hajutatus oli pigem kehv," rääkis ta.

"Me sulgesime neli teeotsa liiklusele, et rahvavoolu vähemaks saada. Terviseametnikud ja linna poolt saadetud ametnikud palusid inimestel hoida vahesid. Saatsime kohale politsei patrulli, kes peaväravast inimesi enam sisse ei lubanud, vaid suunas nad järgmisest väravast sisse. Tekitati pikem trajektoor, et viiruse ohtu leevendada ja inimesed olid mõistlikud," rääkis Saarniit.

Vähesed inimesed viisid Tallinnas lilli ka Tõnismäele, pronkssõduri endisele asukohale.

9. maid tähistati ka Narvas: