Tüür 9. mai tähistamisest Venemaal: iga riik vajab oma müüti

Venemaa president Vladimir Putin esines 9. mail paraadikõnes küllaltki karmide süüdistustega, hoiatas russofoobia ja natsi-ideoloogiate levitamise eest. Tüüri sõnul oli kõnel kaks sihtrühma: siseriiklik ja välismaine auditoorium.

"Peamine on mõistagi siseriiklik, sest Venemaa retoorilises minapildis on ülimalt oluline sõjalis-patriootiline komponent. Mitte lihtsalt patriootiline komponent, vaid alati paaris - sõjalis-patriootiline. See lugu, mida räägitakse selle paraadi, selle kõne kaudu, on üks osa sellest n-ö oma kodanike ideoloogilisest masseerimisest, selle sama sõjalise patriotismi õhutamisest," kommenteeris Tüür.

Tema hinnangul ei olnud Putini tänavune kõne agressiivsem kui varasemad, vaid tegemist oli aastast aastasse korduva retoorikaga.

Putin on pidanud koroonapiirangute tõttu juba teist aastat tähistama 9. maid väiksemalt kui tavaliselt, kutsumata kohale välisriikide juhte. Tüüri sõnul ei tähenda see samas, et selle päeva tähistamine kuidagi vaibuks.

"See on niivõrd oluline osa Vene müüdiloomest. Iga riik vajab oma müüti ja Venemaa enese müüdi või riigi müüdi aluseks on see võit teises maailmasõjas või siis nn suures isamaasõjas. Nad ei saa seda välja lülitada, seda enam, et praegu leiutatakse uusi veteranikategooriaid, uusi huvigruppe järjest juurde, kes seda müüti jätkavad ja levitavad. Nii et selle lõpetamine peaks tähendama, et Venemaa enda minapilt, alusmüüt peaks muutuma, aga seda praegu näha ei ole," rääkis Tüür.

9. maid tähistati lisaks Moskvale ka Donetskis ja ISS-is

9. mail tähistati Moskvas suurejooneliselt Nõukogude Liidu 76 aasta tagust võitu Natsi-Saksamaa üle. President Vladimir Putin hoiatas kõnes russofoobia ja natsi-ideoloogiate levitamise eest.

Koroonaajast hoolimata oli paraad korralik. 12 000 sõjaväelast, 190 ühikut sõjatehnikat, 76 lennukit ja helikopterit, vahendas "Välisilm".

"Venemaa kaitseb järjekindlalt rahvusvahelist õigust. Samal ajal kaitseme kindlalt oma rahvuslikke huve ja tagame oma inimeste turvalisuse. Selle usaldusväärseteks tagatisteks on Venemaa vaprad relvajõud, võidusõdurite järglased. Ja muidugi meie ühine töö riigi arengu, Vene perekondade heaolu nimel," kõneles Putin.

Ta hoiatas ka russofoobia ning natsi-ideoloogia hoogsa levimise eest maailmas. "Ajalugu nõuab järelduste tegemist ja õppetundide õppimist. Kuid kahjuks üritatakse natside ideoloogiat, nende ideoloogiat, kelle kinnisideeks oli nende ainuõiguse teooria, taas kasutusele võtta. Ja seda ei tee mitte ainult kõiksugused radikaalid ja rahvusvaheliste terroristide rühmad," rääkis ta.

Võidupüha tähistati ka mitmel pool mujal. Petropavlovsk-Kamtšatskis mängis sõjaväeorkester ja löödi tänaval tantsu. Suurem osa publikust nautis pidu rõdudelt, kuna pandeemia ju ikkagi kestab.

Sõja lõpust on möödas 76 aastat ja veterane on alles jäänud vähe. "Ma ei pidanud vastu. Otsustasin ikkagi välja, õue tulla. Tahtsin teid nii väga näha," rääkis 92-aastane sõjaveteran Jelena Šušlebina.

Peterburis korraldati Neeva jõel uhke veeparaad, millest võttis osa sadakond alust. "Emotsioonid on lihtsalt ülevoolavad. See on pidu pisaratega silmas. See on hämmastav, suurepärane, see on lihtsalt väga ilus," ütles Peterburi pidustustest osavõtja.

Tervitused tulid ka rahvusvahelise kosmosejaama ISS pardalt. "Õnnitleme planeeti Maa võidupüha puhul kogu südamest," ütles Vene kosmonaut Oleg Novitski. "Palju õnne suure võidu puhul!"

"Soovime teile ja kogu inimkonnale rahu, head tervist, heaolu ja õnne," sõnas NASA astronaut Mark Vande Hei.

Aga marsiti ka Donestkis. Kesklinna väljakul oli 1600 sõdurit ja 76 sõjamasinat.

Ja päris põhjalikult tähistati 9. maid Iisraelis. "Täna meenutame neid, kes surid, neid, kes päästsid juudi rahva. Natsi-Saksamaa plaan oli hävitada kõik juudid üle kogu maailma. Kui neid poleks peatatud, siis me ei tea, kas me siin täna üldse räägiks," ütles rabi Shilom Levin.