Põhja-Korea väitel pole riigis endiselt koroonanakkusi leitud

Põhja-Korea teatas Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO), et testis aprillis koroonaviiruse suhtes 25 986 inimest ja kõik testid olid negatiivsed.

Rahvusvahelised eksperdid kahtlevad Põhja-Korea väites, et koroonaviirus pole riiki levinud, kuivõrd riigi tervishoiusüsteem on nõrk ja selle piir Hiinaga on võrdlemisi vaba.

Põhja-Korea on nimetanud viirusevastaseid meetmeid "rahvusliku eksistentsi küsimuseks". Viiruse tõkestamiseks on keelatud turism, saadetud välja diplomaate ja piiratud piiriülest liiklust ja kaubandust.