Põhja-Korea tulistas ilmselt välja kaks ballistilist raketti

Põhja-Korea tulistas neljapäeva varahommikul välja kaks esialgu veel tuvastamata objekti, kuid kõige tõenäolisemalt on tegemist esimese ballistiliste rakettide katsetusega USA presidendi Joe Bideni ametiajal.

Lõuna-Korea armee ülemjuhatuse andmetel tulistati arvatav ballistiline rakett varahommikul Jaapani merre. Ülemjuhatuse teatel ollakse tihedas koostöös Ühendriikidega ja olukorda jälgitakse suure tähelepanuga.

Lõuna-Korea presidendi ametkonna teadaande kohaselt kutsutakse kokku riiklik julgeolekunõukogu.

Jaapani peaminister Yoshihide Suga ütles, välja tulistati kaks ballistilist raketti.

"Sellest on möödunud aasta, kui nad viimati ballistilisi rakette lasid. Selline tegevus ohustab meie riigi ning kogu regiooni rahu ja julgeolekut. See on ühtlasi ka ÜRO resolutsiooni rikkumine," sõnas peaminister.

Põhja-Korea raketikatsetusest teatati meediakanalites ka teisipäeval. Kuid nii Lõuna- kui Põhja-Korea jaoks tavatult ei tunnistanud esialgu neist seda kumbki ja vaikisid ka Ühendriigid.

Hiljem samal päeval märkis USA valitsusallikas, et kahe lühimaaraketi väljatulistamise näol oli tegemist tavapärase sõjalise harjutusega, mis ei takistada Washingtoni katseid Pyongyangiga dialoogi arendada.

Hiina ja Põhja-Korea liider kinnitasid Pekingi ja Washingtoni pinevate kõneluste järel ning olukorras, kus Põhja-Korea kasvav diplomaatiline isolatsioon ja majandusprobleemid suurendavad tema sõltuvust Hiinast kahe riigi traditsioonilist liitu, teatas teisipäeval Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un kutsus sõnumivahetuses Hiina presidendi Xi Jinpingiga riike vaenulike jõududega silmitsi seistes suuremale ühtsusele.

Xi nimetas vastuses Kimile kahepoolseid suhted "hinnaliseks varaks" mõlemale ning tõotas anda panuse Korea poolsaarel rahu ja stabiilsuse saavutamisse. Xi lubas seista ühtlasi selle eest, et Põhja-Korea ja Hiina rahval oleks parem elu.