Koroonakriis on viinud majutusest ja toitlustusest kolmandiku töötajaist

Söögikohtadele, kes said pakkuda kaasamüügi teenust, mõjus piirangute aeg kergemalt. Selleks ajaks suletud klassikalistele õhturestoranidele mõjus piirang aga rängalt, sest paljud töötajad lahkusid.

Jana ja Roman Zaštšerinski ning Igor Andrejev peavad Tallinnas restorani Moon Kalamajas ja Kolme Sibulat Pelgulinnas. Piirangute tõttu tuli omanikel sulgeda kolmas, klassikaline õhturestoran Mantel ja Korsten.

"Me ei müü kaasa toitu, mida tegelikult peaks sööma siis, kui see tuleb köögist ja peab jõudma ühe minuti jooksul kliendini. See ei ole päris selline toit, ja siis me ostustasime, et me paneme Mantel ja Kortsna kinni, täiesti suletuks terveks piirangute ajaks. Moonis ja Sibulas oleme teinud kaasamüüki," räägib restoranide kaasomanik Jana Zaštšerinski.

Kolme söögikoha töötajaskonda on suudetud valdavalt sälitada. Mantli ja Korstna tööjad rakendati kaasamüügi juures.

"Me proovisime kõigile ikkagi leida rakendust. Kui eelmisel kevadel me pidime mõne inimese koondama, siis sel kevadel me oleme saanud hakkama sellega, et me oleme tiimi alles hoidnud," ütleb Jana Zaštšerinski.

Vladislav Djatšukile kuuluv õhturestoran Mon Repos oli piirangu ajal suletud. Djatšuk ütles, et kuu aega kinniolekut mõjus rängalt ja järgmist kuud poleks ehk üle elatudki. Piirangu ajal lahkusid pooled töötajad, nüüd käib uute inimeste otsimine.

"Kindlasti me tahame parimat, aga mõned parimad lihtsalt läksid ära, üldse sellest valdkonnast. Kokad, teenindajad põhiliselt, nagu lihtsalt ei suuda oodata seda aega, kui see tagasi kõik tuleb. See valdkond on suhteliselt keeruline, siin saavad töötada vaid inimesed, kes naudivad seda," ütleb Djatšuk.

Enne koroonakriisi oli majutuse ja toitlustuse valdkonnas tööl ligi 30 000 inimest, nüüd on neid jäänud 20 000. Töötukassa andmetel on praegu sektoris veel ligi 5000 töötut. Majutuses-toitlustuses langes eelmise aasta aprillis tööpakkumise arv olematuks, praegu on sektoris tekkinud ligi 500 vaba töökohta.

"Kui nüüd Tallinnas-Harjumaal ka töökohad taastuma hakkaksid, siis on tõenäoline, et see inimeste vajadus kasvab veelgi enam. Kui mõelda, et sektoris sai see maakond kõige enam pihta, siis me loodame, et neid tuleb juurde. Aga kindlasti on väga palju tööandjaid, kelle töökohad ei taastu, kes lõpetasidki oma tegevuse ja ei alusta enam uuesti," tõdeb töötukassa tööandjate teenusejuht Livia Laas.