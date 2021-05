Valitsus kutsub üles kannatlikkusele digiloos registreerimisel

Kui neljapäevast saavad vaktsineerimisele registreerida kõik inimesed alates 40. eluaastast, siis on digiregistratuuris tekkinud pikk ootejärjekord. Valitsus palub inimestel kannatlik olla ning registreerida end ka järgnevate päevade jooksul.

Peaminister Kaja Kallas selgitas neljapäevasel pressikonverentsil, et vaktsineerimiseks kirjapanemise korraldamisel oli valida kahe stsenaariumi vahel.

Esimese võimalusena tekiks vaktsineerimise ootejärjekord digiregistratuuris, teise võimalusena oleks aga füüsilised ootejärjekorrad vaktsineerimiskeskuste uste taga. Kallas lisas, et valiti esimene võimalus.

"Täpselt nii, nagu on maksuametiga, kui kõik sinna lähevad, siis oleme teinud sinna vahele ooteruumi: korraga saavad end digiloos kirja panna 5000 inimest, teised on ooterežiimil," selgitas ta.

Peaminister ütles, et praeguses olukorras tuleb olla kannatlik ja ta palus inimeste mõistvat suhtumist.

"Vaid vaktsineerimisega saame sellest pandeemiast jagu ja suudame nakkuse leviku hoida kontrolli all nii, et meie haiglavõrk peaks koormusele vastu," lisas Kallas.

Ta tõi välja, et kaitsesüsti on saanud 35 protsenti täisealistest Eesti elanikest, mis on pool seatud 70-protsendilise hõlmatuse eesmärgist.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõi välja, et viimase seitsme päeva nakatumine 100 000 elaniku kohta on viis korda madalam kui viiruse leviku tipphetkel.

"Pikast ootamisest, pikast vaktsineerimise protsessist, mis on alanud eakatest, liikudes edasi nooremate ja riskirühmade suunas, oleme õige pea jõudmas väga olulise vahefinišini," ütles Kiik vaktsineerimise avamisest kõikidele soovijatele.

Ta lisas, et tuleb olla kannatlik, sest vaktsiinitarned lisanduvad järkjärguliselt, kuid mai ja juuni jooksul peaksid kõik soovijad esimese kaitsesüsti saama.

Piirangute leevendamine käib ühes vaktsineerimise kasvuga

Riigihalduse minister Jaak Aab lisas, et vaktsineerimise suurem hõlmatus oli ka üheks ajendiks piirangute leevendamisel.

Ta selgitas, et 17. maist hariduse täielik avamine võis tulla üllatusena, kuid tema sõnul tuleb arvestada mitme eri aspektiga.

"Teame, et kevadel õppetöö iseloom muutub, lõpuklassidel on konsultatsioonid, eksamid /---/, seda konstantratsiooni otseselt koolimajades ei ole," ütles Aab ja lisas, et õppetööd saab läbi viia ka värskes õhus.

Aab arvas, et neid inimesi, kes on viiruse läbi põdenud või vaktsineeritud aga maskikohustusest vabastama ei peaks.

"Maskikandmine on solidaarne meede, oled sa terve, haige, vaktsineeritud, positiivse või negatiivse testiga, see kaitseb teisi inimesi rohkem kui sind ennast," lisas Aab.

Samas on suvised piirangud alles küsimärgi all ja valitsus veel otsuseid langetanud pole.