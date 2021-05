Kersna: suurendame sügisel laste pearaha, et mahajäänutega saaks rohkem tegeleda

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles, et valitsus plaanib sügisel suurendada laste pearaha, et koolid saaksid rohkem tegeleda distantsõppe tõttu teadmistes maha jäänud õpilastega.

Kersna kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et 17. maist on lastel turvaline kooli minna, sest koolid teavad, kuidas ohutusnõudeid järgida. Tema sõnul on allesjäänud nädalate jooksul kontaktõppes võimalik mahajäänuid järele aidata.

Ka sügiseks on valitsus plaaninud tegevusi, et laste õpilünki tasandada. "Ja me kavandame ka sügisest suurendada laste pearaha, et koolid saaksid spetsiaalselt tegeleda just nende noortega, kes on maha jäänud," lisas ta.

Kersna usub, et sügisel on võimalik alustada kooli kontaktõppes. Ta loodab, et enne sügist on kõik õpetajad vaktsineeritud. Tema sõnul on juba praegu õpetajatest vaktsineeritud peaaegu 80 protsenti.

Minister loodab, et lisaks õpetajatele saab vaktsineerida ka lapsi. "Et meil ei oleks enam sellist õppeaastat, kus praktiliselt pool on oldud distantsil," lisas ta.