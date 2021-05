USA kirdeosariikides tulevad miljardid tsikaadid maa alt välja

Viimati nähti sellist tsikaadilainet 2015. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eriti ohtralt peaks tirtsulisi maapinnale ilmuma pealinna Washingtoni ümbruses ja Marylandis.

Eri tsikaadiliikide elutsükkel on erineva pikkusega ning seekord on maa peale tulemas tsikaadiliigi valmikud, kelle vastsed veedavad eelnevalt 17 aastat maa all. Maa peal tsikaadivalmikud paarituvad, paljunevad ja munevad.

Tsikaadid on kuulsad oma sirina poolest, mis on valjuselt võrreldav mootorsaega.